Утверждать новые наименования будут депутаты горсовета.
Во Владимире появится новая улица и переименовали две остановки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Топонимическая комиссия решила присвоить название улица Пигановская, расположенной в микрорайоне Пиганово. В Оргтруде власти также не блеснули оригинальностью и назвали две остановки «Оргтрудовские сады-1» и «Оргтрудовские сады-2».
Еще чиновники рассматривали вопрос переименования остановки «Золотые ворота» в «Театральную площадь», но не нашли достаточных оснований.
Утверждать новые наименования будут депутаты горсовета.