Во Владимире стартовал традиционный летний сезон кинопоказов. В минувшие выходные на Никитском...

Во Владимире стартовал традиционный летний сезон кинопоказов.В минувшие выходные на Никитском бульваре состоялся первый сеанс на свежем воздухе. Перед началом маленьких гостей ждал сюрприз - они увидели спектакль "Вредные советы" режиссера владимирского театра драмы Владимира Кузнецова. А после посмотрели мультфильм "Большое путешествие".По словам организаторов, такие кинопоказы будут проходить в областном центре каждую пятницу.