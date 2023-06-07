Во Владимире стартовал традиционный летний сезон кинопоказов.
В минувшие выходные на Никитском...
Во Владимире стартовал традиционный летний сезон кинопоказов.
В минувшие выходные на Никитском бульваре состоялся первый сеанс на свежем воздухе. Перед началом маленьких гостей ждал сюрприз - они увидели спектакль "Вредные советы" режиссера владимирского театра драмы Владимира Кузнецова. А после посмотрели мультфильм "Большое путешествие".
По словам организаторов, такие кинопоказы будут проходить в областном центре каждую пятницу.