Во Владимире суд оставил под арестом создателя кредитного кооператива Народная касса Андрея...

Во Владимире суд оставил под арестом создателя кредитного кооператива "Народная касса" Андрея Сиднева.В Октябрьском районном суде состоялось заседание по делу основателя кредитного кооператива "Народная касса" Андрея Сиднева. Адвокаты просили отпустить их подзащитного под домашний арест. Потерпевшие - вновь отправить в СИЗО. Максим Калашников расскажет подробности.- Прошу приобщить копию удостоверения к почётному знаку за "Трудовую доблесть".А также грамоты и характеристики, некоторые из которых десятилетней, а то и двадцатилетней давности. Пытаясь смягчить меру пресечения, адвокаты Андрея Сиднева используют все козыри. Цель - повторить успех месячной давности, когда создателя кредитного кооператива "Народная касса" выпустили из СИЗО.- Я прошу отправить меня под домашний арест.Адвокаты заявляют: основания для такого шага- не только в благодарственных письмах. Следствие окончено. Теперь стороны должны ознакомиться с материалами дела. За время следствия их набралось 500 томов.Руслан Якупов, адвокат:- Потерпевшие могут очень долго знакомиться. И, в отличие от стороны защиты, сторону обвинения невозможно ограничить в сроках ознакомления с делом. Это может затянуться на месяца. И на год, и на полтора.Обманутых пайщиков - 2 тысячи 951 человек. Они обжаловали решение суда. Сиднева вернули в следственный изолятор. Теперь люди добиваются продления ареста. Под проценты они вложили в кредитный кооператив "Народная касса" в общей сложности 2 миллиарда рублей. Александр Козлов внёс 20 миллионов. Но ни дивидендов, ни внесённой суммы больше не увидел.Александр Козлов, потерпевший:- Водил за нос больше, кормил сказками. Про какие-то панты маралов, про каких-то китайцев, которые в очередь к нему куда-то выстроятся. Про помощь московского кооператива, который тоже оказался банкротом. Обманывал.Потерпевшие настаивают - выпускать Сиднева из СИЗО нельзя - время на свободе он будет использовать для вывода оставшихся активов. Также подозреваемый может оказать давление на некоторых свидетелей, считает следователь.Татьяна Перевощикова, следователь:- Мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная в отношении Сиднева Андрея Ивановича, будет являться гарантией его надлежащего поведения, реального пресечения возможностей его противоправных действий в период предварительного расследования, а также организации нормального производства по уголовному делу.Решение суда - оставить Сиднева под арестом - до 11 июля.Андрей Сиднев, обвиняемый, создатель кредитного кооператива "Народная касса":- Конечно не согласен. Я абсолютно не виновен. Деньги все в займах. Будем, конечно, обжаловать.За мошенничество в особо крупном размере, отмывание средств и преднамеренное банкротство Сидневу грозит до 10 лет лишения свободы. Те, кто поверил когда-то "Народной кассе" надеются, что создатель финансовой пирамиды получит заслуженное наказание, а их деньги будут возвращены.Максим Калашников, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".