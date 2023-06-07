Во Владимире суд оставил под арестом создателя кредитного кооператива Народная касса Андрея...
Во Владимире суд оставил под арестом создателя кредитного кооператива "Народная касса" Андрея Сиднева.
В Октябрьском районном суде состоялось заседание по делу основателя кредитного кооператива "Народная касса" Андрея Сиднева. Адвокаты просили отпустить их подзащитного под домашний арест. Потерпевшие - вновь отправить в СИЗО. Максим Калашников расскажет подробности.
- Прошу приобщить копию удостоверения к почётному знаку за "Трудовую доблесть".
А также грамоты и характеристики, некоторые из которых десятилетней, а то и двадцатилетней давности. Пытаясь смягчить меру пресечения, адвокаты Андрея Сиднева используют все козыри. Цель - повторить успех месячной давности, когда создателя кредитного кооператива "Народная касса" выпустили из СИЗО.
- Я прошу отправить меня под домашний арест.
Адвокаты заявляют: основания для такого шага- не только в благодарственных письмах. Следствие окончено. Теперь стороны должны ознакомиться с материалами дела. За время следствия их набралось 500 томов.
Руслан Якупов, адвокат:
- Потерпевшие могут очень долго знакомиться. И, в отличие от стороны защиты, сторону обвинения невозможно ограничить в сроках ознакомления с делом. Это может затянуться на месяца. И на год, и на полтора.
Обманутых пайщиков - 2 тысячи 951 человек. Они обжаловали решение суда. Сиднева вернули в следственный изолятор. Теперь люди добиваются продления ареста. Под проценты они вложили в кредитный кооператив "Народная касса" в общей сложности 2 миллиарда рублей. Александр Козлов внёс 20 миллионов. Но ни дивидендов, ни внесённой суммы больше не увидел.
Александр Козлов, потерпевший:
- Водил за нос больше, кормил сказками. Про какие-то панты маралов, про каких-то китайцев, которые в очередь к нему куда-то выстроятся. Про помощь московского кооператива, который тоже оказался банкротом. Обманывал.
Потерпевшие настаивают - выпускать Сиднева из СИЗО нельзя - время на свободе он будет использовать для вывода оставшихся активов. Также подозреваемый может оказать давление на некоторых свидетелей, считает следователь.
Татьяна Перевощикова, следователь:
- Мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная в отношении Сиднева Андрея Ивановича, будет являться гарантией его надлежащего поведения, реального пресечения возможностей его противоправных действий в период предварительного расследования, а также организации нормального производства по уголовному делу.
Решение суда - оставить Сиднева под арестом - до 11 июля.
Андрей Сиднев, обвиняемый, создатель кредитного кооператива "Народная касса":
- Конечно не согласен. Я абсолютно не виновен. Деньги все в займах. Будем, конечно, обжаловать.
За мошенничество в особо крупном размере, отмывание средств и преднамеренное банкротство Сидневу грозит до 10 лет лишения свободы. Те, кто поверил когда-то "Народной кассе" надеются, что создатель финансовой пирамиды получит заслуженное наказание, а их деньги будут возвращены.
Максим Калашников, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".