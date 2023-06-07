Такое решение приняла городская топонимическая комиссия на заседании 7 июня. Улицей Пигановской назовут новый участок дорожной сети в микрорайоне Пиганово. Также топонимическая комиссия

Такое решение приняла городская топонимическая комиссия на заседании 7 июня. Улицей Пигановской назовут новый участок дорожной сети в микрорайоне Пиганово. Также топонимическая комиссия предложиланазвания «Оргтрудовские сады-1» и «Оргтрудовские сады-2» остановкам общественного транспорта, расположенным в направлении микрорайона Оргтруд. Также на заседании обсуждался вопрос о переименовании остановки “Золотые ворота” в “Театральную площадь”. Топонимическая комиссия не нашла для