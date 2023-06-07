Микрофинанасовые организации выдали в полтора раза больше займов, чем годом ранее.

Во Владимирской области бизнесмены взяли у МФО кредитов на 683 млн рублей. Об этом сообщает реготделение Банка России.Микрофинанасовые организации выдали в полтора раза больше займов, чем годом ранее. Руководителям предприятий выдано ссуд на 420 млн рублей (+48% к объёмам 2021 года). Средний размер - 2,4 млн рублей.Индивидуальным предпринимателям одобрили кредиты на 263 млн рублей (+57%). В среднем бизнесмены просили по 3 млн рублей.