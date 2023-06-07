Имеют место факты отсутствия контроля со стороны властей.

Во Владимирской области обнаружены массовые нарушения закона при капремонте домов. Об этом сообщили в прокуратуре.Региональной программой предусмотрено проведение капитального ремонта в 11 тысячах многоквартирных домов. При этом в краткосрочные планы включено менее 11% строений, что создаёт риски срыва выполнения задачи в заявленный срок.«Из 309 объектов, запланированных на текущий год, за 5 месяцев капитальный ремонт выполнен в 57 зданиях, в 44 домах работы ведутся, по 19 строениям заключены договоры, в отношении 31 объявлены аукционы по отбору подрядчиков. На 50% объектов проведение необходимых мероприятий не начато», - установили прокуроры.Во время проверок установлены многочисленные факты несоблюдения требований при проведении торгов - не указывались сроки сдачи работ и графики разработки проектной документации.«Имеются случаи необоснованного завышения объёма выполняемых работ», - добавили в надзорном ведомстве.Имеют место факты отсутствия контроля со стороны властей. В 69 случаях качество ремонта оказалось ненадлежащим. Кроме того, предприниматели, которые предоставили подложные документы, каким-то образом попали в реестр квалифицированных организаций. В трёх таких случаях возбуждены уголовные дела.Как сообщает ведомство, прокуроры, регоператор и представители правительства области обсудили меры по решению указанных проблем. Кроме разговоров, хотелось бы увидеть и действия.