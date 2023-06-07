Во Владимирской области опробуют дистанционное электронное голосование на выборах в ЗС. Элла...

Во Владимирской области опробуют дистанционное электронное голосование на выборах в ЗС.Элла Памфилова сообщила: «В этом году ДЭГ на федеральной платформе будет применяться в 24 регионах, в 18 из них - впервые», сообщила пресс-служба ЦИК.Это касается и Владимирской области. Напомним, что в регионе 33 осенью пройдут выборы в Законодательное собрание в 20 муниципалитетах.В ЦИК, по итогам рассмотрения заявок регионов - а их было более 30 - принято решение одобрить проведение дистанционного электронного голосования практически в каждом четвертом субъекте - от Камчатки до Калининграда.Таким образом, у избирателей появляется дополнительная возможность выбрать, каким способом проголосовать: традиционно или дистанционно-электронно.Фото: https://www.pxfuel.com/en