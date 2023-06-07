Он погиб 28 мая.

Во Владимирской области похоронили 29-летнего контрактника, погибшего в зоне СВО.Он родился в 1993 году в селе Воютино Меленковского района. В 2010 году окончил местную школу, после чего поступил в Муромский филиал ВлГУ. В 2012 году отправился служить в армию, где подписал контракт. С 2014 по 2018 год служил во Владимире. Принимал участие в командировках на Северный Кавказ, за что был отмечен государственными наградами.В боевых действиях на Украине принимал участие с 2022 года. Погиб 28 мая. Панихида состоялась 7 июня на кладбище родного села.