Он состоится 23 и 24 июня.

Во Владимирской области 23 и 24 июня пройдёт второй этап Всероссийской ярмарки ваканский. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.Мероприятия состоятся во Владимире (улица Белоконской, 6 "А"), Коврове (проспект Ленина, 42 "А"), Муроме (улица Куйбышева, 2/1), Гусь-Хрустальном (улица Писарева, 17) и в Киржачском районе (НПО «Наука» в посёлке Першино). Цель - собрать безработных и работодателей в одном месте, чтобы они нашли друг друга. Для соискателей запланированы отборы, мастер-классы, тренинги и профориентационные квесты.Сейчас в области наблюдается дефицит кадров - на четыре тысячи не работающих владимирцев приходятся 22 тысячи свободных вакансий.