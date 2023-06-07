Во Владимирской области рассмотрят уголовное дело в отношении водителя, неоднократно садившегося за...

Во Владимирской области рассмотрят уголовное дело в отношении водителя, неоднократно садившегося за руль в нетрезвом виде.В отношении гражданина Армении прокурором Гороховецкого района вынесено судебное решение. Он обвиняется в совершении преступления, а именно управление автомобилем в нетрезвом состоянии неоднократно.В ходе проверки установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 1 год 6 месяцев. Но не сделав для себя выводов, обвиняемый вновь сел за руль в нетрезвом виде и на федеральной трассе «Волга» был остановлен инспектором ДПС ГИБДД УМВД России по Гороховецкому району. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В итоге: злоумышленник отстранен от управления транспортным средством. Пройти медицинское освидетельствование он снова отказался.Уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд для его рассмотрения по существу. На автомобиль обвиняемого наложен арест в виде запрета распоряжаться и пользоваться им.Фото pxfuel.com