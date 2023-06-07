В прокуратуре обсудили проблемы в деле борьбы с мздоимством.

Во Владимирской области ущерб от коррупции за год превысил 105 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.В ведомстве обсудили проблемы в деле борьбы с мздоимством. Так, с 2018 года в регионе отсутствуют оправдательные приговоры по делам о взятках. Вместе с тем, имеющиеся нарушения говорят о необходимости принятия дополнительных мер.Прокурорами отменяется много незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Причины - неполнота проверки, пробелы в изучении всех обстоятельств дела. В ряде историй наблюдается волокита.«По итогам 2022 года размер ущерба потерпевшим превысил 105 млн рублей. В первом квартале 2023 года принятыми обеспечительными мерами удалось добиться возмещения 78% от этой суммы», - пояснили в надзорном органе.Прокуроры наметили ряд мер по устранению имеющихся недостатков.