Во Владимирской области за ДТП с погибшей несовершеннолетней москвичка получила 2 года...

Во Владимирской области за ДТП с погибшей несовершеннолетней москвичка получила 2 года колонии-поселения.15 июля 2022 года жительница г. Москвы за рулем своего автомобиля на улице Киржачского района избрала скорость около 20 км/ч, которая не обеспечивала ей возможности постоянного контроля за движением. И на нерегулируемом перекрестке не уступив дорогу мотоциклу под управлением несовершеннолетней потерпевшей.В результате столкновения, водитель мотоцикла, получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице Киржача. Здоровью ее несовершеннолетний пассажирки причинен тяжкий вред.Подсудимая вину не признала полностью, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.В рамках уголовного дела был подан гражданский иск на 3 000 000 рублей в счет компенсации морального вреда, а также материального вреда на сумму 160 663 рублей.В итоге Киржачский райсуд назначил виновной 2 года в колонии - поселении.В пользу потерпевшей взыскана компенсация 800 000 рублей, в остальной части исковых требований – отказано.За потерпевшей остается право на взыскание причиненного материального вреда в порядке гражданского судопроизводства.Фото https://www.pxfuel.com