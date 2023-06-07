С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185888 владимирцев.

Во Владимирской области за неделю выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом. При этом у 90% пациентов болезнь протекала в форме ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 человек. Ещё по 12 человек подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 13 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Суздальском и Александровском, по 4 - в Меленковском и Вязниковском, 3 - в Камешковском, по 2 - в Кольчугинском, Селивановском и Киржачском районах. Один положительный тест дала проба в Юрьев-Польском районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185888 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51454 заболевших во Владимире, 20206 - в Ковровском районе и 20202 - в Муроме.