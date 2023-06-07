Во Владимирскую область по прогнозам синоптиков вновь придет похолодание. По информации...

Во Владимирскую область по прогнозам синоптиков вновь придет похолодание.По информации Гидрометцентра, к выходным во Владимирскую область вновь придёт похолодание. Холодный фронт принесёт свежий воздух. Температура воздуха ожидается 17-19 градусов днём и 5-7 ночью. Такая погода, по прогнозу, сохранится с субботы до понедельника 12 июня.Сильных дождей синоптики не прогнозируют.8 июня погода в регионе будет без осадков. Температура воздуха днем до +19°C. Ночью столбик термометра опустится до +7°C.Ветер северный, 2м/с.Атмосферное давление 752 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды8 июня почитается память апостолов Карпа и Алфея. Наши предки называли этот день Карп-карполов, так как на Карпа хорошо карпы ловятся. Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.Фото pxfuel.com