Выполнение программы капремонта жилья во Владимирской области находится под угрозой...

Выполнение программы капремонта жилья во Владимирской области находится под угрозой срыва."Выполнение большей части работ запланировано на последние годы реализации программы капремонта, что создает риски неисполнения программы в срок", - было заявлено на профильном совещании под председательством первого заместителя главы облпрокуратуры Андрея Жугина.Напомним, что региональная программа капремонта рассчитана до 2043 года. Из запланированных 11 тыс. многоквартирных домо в краткосрочные включено их менее 11 %. При этом, из 309 объектов текущего года за 5 месяцев капремонт выполнен в 57 зданиях, в 44 домах работы ведутся, по 19 строениям заключены договоры, в отношении 31 объявлены аукционы по отбору подрядных организаций. То есть более 50 процентов объектов даже не начали готовить к капремонту.Кроме того, прокуратурой установлены многочисленные факты несоблюдения требований при проведении электронных аукционов. Например, не указывались сроки выполнения работ, графики оказания услуг по разработке проектной документации. также есть случаи необоснованного увеличения объема выполняемых работ, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Надлежащего контроля за выполнением работ нет. При осмотре 69 строений в городе Владимире, Ковровском, Муромском, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском, Вязниковском, Суздальском, Камешковском, Киржачском, Гороховецком, Меленковском, Селивановском, Судогодском районах качество проведения ремонтных работ оказалось ненадлежащим.Прокурорами также выявлены подрядчики, которые вошли в программу капремонта по подложным документам. В этом году по таким фактам расследуются 3 уголовных дела.За 5 месяцев нынешнего года задолженность по платежам за капремонт выросла более чем на 2,5 млн рублей. Плюс к тому уже истек срок исковой давности по долгам на общую сумму 244 млн рублей. Что свидетельствует об отсутствии своевременных мер по взысканию задолженности.Фото: https://www.pxfuel.com