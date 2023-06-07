Влад Топалов вспомнил день, когда на свет появлялся его второй сын.

Влад Топалов вспомнил день, когда на свет появлялся его второй сын.Весной прошлого года на свет появился второй сын Регины Тодоренко и Влада Топалова. Роды проходили в одной из московских клиник. Певец присутствовал на родах, но, как выяснилось недавно, против своей воли. Бывший участник группы Smash!! в шоу "Семейный вопрос" объяснил, почему не хотел наблюдать за рожающей женой.По словам Топалова, он опасался, что этот процесс может негативно сказаться на супружеской жизни. Дело в том, что прямо перед родами Регина съела "четыре килограмма раков, спагетти и килограмм мандаринов", а во время схваток кричала: "Сделайте мне клизму срочно". "Понимаете, почему, я не хотел на роды?", – сказал певец.Кстати, во время беременности Тодоренко попросила супруга записать так называемую аффирмацию с позитивными фразами для родов. Влад хоть и посчитал просьбу жены странной, все-таки выполнил ее. Он отправился в студию, где в одиночестве, без звукорежиссера, начитывал фразы, подготовленные женой.Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко в браке с 2018-го. В декабре того года на свет появился первенец супругов. Сына назвали Михаилом. Второго ребенка, родившегося в марте 2022-го, артисты назвали Мирославом.