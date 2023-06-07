Жители Старых Омутищ сами замерили километраж от деревни до 3-й школы в городе Петушки. Уже много лет для местных стоит ребром вопрос организации трансфера от населенного пункта до учебного

Жители Старых Омутищ сами замерили километраж от деревни до 3-й школы в городе Петушки. Уже много лет для местных стоит ребром вопрос организации трансфера от населенного пункта до учебного учреждения. В предыдущих репортажах мы рассказали, что каждое утро родители приводят на станцию и сажают на поезд 17 учеников. Люди говорят, это единственный способ для ребят