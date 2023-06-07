Таблетки прислали посылкой по почте. Сильнодействующее вещество выявили сотрудники Владимирской таможни. Яркие треугольные упаковки с названием “Черная пантера” содержат

Таблетки прислали посылкой по почте. Сильнодействующее вещество выявили сотрудники Владимирской таможни. Яркие треугольные упаковки с названием “Черная пантера” содержат запрещенное в России вещество сибутрамин. Это анорексигенное лекарственное средство, психостимулятор, усиливающий чувство насыщения. Сотрудники таможни изъяли на почте 324 капсулы, которые содержат более 93 грамм сибутрамина. На женщину, которая заказала таблетки, возбудили уголовное дело. Статья о