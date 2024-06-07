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<a href="https://33live.ru/novosti/07-06-2024--test-xorosho-vy-pomnite-kultovyj-sovetskij-film-assa-.html" target="_blank"> Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм Асса? </a> - 1 апреля 1988 года в ДК Московского электролампового завода состоялась премьера культового фильма Сергея Соловьева Асса. Картина моментально стала символом перестройки и разошлась на цитаты, многие из которых актуальны и сегодня.