Под иск попали РБ Александрова и ОКБ во Владимире.

Жительница города Александрова частично выиграла судебное дело и получила компенсацию в размере 350 тыс. рублей от двух больниц за смерть своего сына. По информации пресс-службы суда, ее сын обратился за медицинской помощью в районную больницу 3 февраля 2021 года, а затем в областную клиническую больницу 8 февраля.Врачи не смогли своевременно выявить острые сердечные заболевания у пациента, и на следующий день он скончался. Мать мужчины подала иск, указав на недостатки в оказании медицинской помощи в стационаре и потребность в компенсации морального ущерба и расходов на похороны.Суд частично удовлетворил требования о компенсации морального ущерба, но отказал в возмещении материального ущерба.