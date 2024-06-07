Музыкальный фестиваль Симфоническая экспедиция посвятили памяти маэстро Артёма Маркина Первая ...

Музыкальный фестиваль "Симфоническая экспедиция" посвятили памяти маэстро Артёма МаркинаПервая "Симфоническая экспедиция" продолжается. В эти минуты музыканты играют на открытой площадке в селе Сима Юрьев-Польского района, в усадьбе Голицыных. А стартовал фестиваль на Сунгире - стоянке древнего человека. "Симфоническую экспедицию" посвятили памяти маэстро Артёма Маркина. Слово Александру Сыпченко.Первая "Симфоническая экспедиция" памяти маэстро Артёма Маркина начинается после проливного дождя. С увертюры к опере "Руслан и Людмила" Михаила Глинки. Суть нового проекта- соединить природу и историю.Первая точка уникального фестиваля- верхнепалеолитическая стоянка Сунгирь под Владимиром. Здесь собрались поклонники классической музыки со всей Владимирской области.Сергей Аганин, зритель:- Встреча с музыкой- это всегда волнующе. Всегда ожидание радостного, чего-то необычного не рутинного.Ксения Драган, зритель:- Нам очень нравится. Я считаю, что у нас во Владимире очень достойный симфонический оркестр. Несмотря на некоторые трагические события, считаю, что у нашего оркестра достойная замена. Мы любим свой оркестр и гордимся.В программе - произведения, вдохновленные древнеславянской мифологией. Скифская сюита Сергея Прокофьева и Второй фортепианный концерт. Кроме того, произведения на стихи Пушкина ("Фавн и пастушка" Игоря Стравинского).Фестиваль - возможность прикоснуться к наследию. Такой "Симфоническую экспедицию" видел сам Артём Маркин, говорит заслуженный артист России Борис Андрианов.Борис Андрианов, виолончелист, заслуженный артист России:- Я думаю, что как не назови, мы все равно делаем одно и то же любимое дело, играем музыку. А идея играть ее в красивейших местах Владимирской области осталась.Новый фестиваль стартовал в день памяти маэстро. В 55-ую годовщину со дня его рождения. Сегодня дело главного дирижера владимирского губернаторского симфонического оркестра продолжает его младшая дочь. В движениях и даже мимике Василиса очень напоминает отца, говорит Елена Маркина.Елена Маркина, директор Центра классической музыки:- Ощущаю его присутствие, ощущаю какую-то поддержку и в плане того что он это все придумал и подготовил и в плане того что есть оркестр, есть его дочь на которую легла теперь эта колоссальная ответственность.Василисе Маркиной - 20. Она студентка Санкт-Петербургской консерватории. В классе профессора Владимира Альтшулера. Дочь заслуженного артиста России Артёма Маркина признается, дирижировать оркестром под открытым небом- необычный и волнующий опыт.Алиса Бирюкова, глава администрации г. Суздаля:- Здорово, что появилась симфоническая экспедиция с особой концепцией, достаточно интересной, с акцентом на симфоническую музыку. И выбор локаций как всегда, здесь симфоническая экспедиция наследует традиции музыкальной экспедиции.Фестиваль пройдет музыкально- историческим маршрутом по самым красивым местам региона. А завершится 14 июня, в сердце Владимира - на Соборной площади.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"