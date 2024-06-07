В поисках отдыха и развлечений после недавних скандалов и украденных украшений Бритни Спирс отправилась в сверкающий город грехов Лас-Вегас.

В поисках отдыха и развлечений после недавних скандалов и украденных украшений Бритни Спирс отправилась в сверкающий "город грехов" Лас-Вегас.Певица пригласила на отдых своего бывшего жениха, 52-летнего Джейсона Травика, с которым встречалась с 2009 по 2013 год. Травик, который живет в Вегасе и остается холостым с момента расторжения помолвки, с радостью принял приглашение. Трио было замечено на вечеринке в курортном комплексе Resorts World Las Vegas, где они весело проводили время.Несмотря на то, что источник сообщил журналистам, что между бывшими возлюбленными нет романтических отношений, а только дружба, их поведение было довольно развязным. Они обнимались, целовались и выглядели очень близкими.Окружение Бритни Спирс считает, что Травик оказал на нее положительное влияние. В качестве агента он восстановил ее репутацию после скандалов с наркотиками и бритьем головы, а также добился разрешения на встречи с ее сыновьями от Кевина Федерлайна, Шоном и Джейденом.Расторжение помолвки между Спирс и Травиком стало неожиданностью для многих. Источник, близкий к певице, утверждал, что решение было принято совместно, и Травик оказал "непреодолимое влияние" на опекунство над Спирс, которое впоследствии было отменено в ноябре 2021 года.С тех пор Спирс разорвала отношения с новым возлюбленным, Сэмом Асгари. В начале этого месяца пара отменила свою помолвку и отписалась друг от друга в социальных сетях.В своем недавнем посте Спирс написала: "Я потеряла самых важных людей в своей жизни, поэтому мне нужно сделать перерыв от социальных сетей. Люблю всех." Поездка в Вегас может стать для Спирс возможностью отключиться и провести время с друзьями. Неизвестно, как долго она планирует там оставаться или намечаются ли у нее другие развлечения.