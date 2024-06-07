Двое жителей Собинки избили мужчину на глазах у супруги и плачущего ребенка Следком возбудил...

Двое жителей Собинки избили мужчину на глазах у супруги и плачущего ребенкаСледком возбудил уголовное дело против двух жителей Собинки, избивших мужчину на глазах супруги и плачущего ребенка.Видео этого инцидента неделю назад попало в соцсети и вызвало большой резонанс. В комментариях люди требовали найти и наказать нападавших.44-летний пострадавший отдыхал с семьей в сквере, когда к нему пристали двое подвыпивших мужчин и почти сразу начали жестоко избивать. Скорую вызвали очевидцы, потерпевшему потребовалась помощь врачей. Обидчиков быстро нашли, задержали и теперь им вменяют хулиганство.