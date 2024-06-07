Глэмпинг у фермера: в Собинском районе откроют агроусадьбу Это когда отдых на природе, вдали от...

"Глэмпинг у фермера": в Собинском районе откроют агроусадьбуЭто когда отдых на природе, вдали от цивилизации организован с комфортом, на уровне отельного обслуживания. Туристов, гостей здесь обещают погрузить в атмосферу сельской жизни.Владельцы усадьбы в деревне Петрушино ведут хозяйство, в котором живут 42 коровы и 10 пчёлосемей. В теплицах растут огурцы, помидоры, болгарский перец, бахчевые культуры и виноград.Это, кстати, одно из первых сельхозпредприятий в области, которое получило федеральную грантовую поддержку в размере 10 миллионов рублей.