Итоги Петербургского экономического форума: во Владимирской области будет создано больше тысячи...
Итоги Петербургского экономического форума: во Владимирской области будет создано больше тысячи новых рабочих мест
В России запустят специальные программы по развитию регионов. Сегодня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума об этом говорил Президент Владимир Путин. Для каждого из субъектов Российской Федерации форум- возможность для нового экономического рывка.
20 соглашений, из них инвестиционных- на сумму в 27 миллиардов рублей. Таков эффект форума для Владимирской области. В регионе будет создано больше тысячи новых рабочих мест. Репортаж Никиты Тарбеева.
Губернатор Александр Авдеев демонстрирует министру экономического развития Максиму Решетникову муромский кемпбот- первый опытный образец. На таком доме-катере можно путешествовать и по суше- на прицепе и по воде.
- За счёт низкой осадки, он может перемещаться по тем рекам, по которым ни одна яхта не пройдёт никогда и мы получаем и мы получаем маршруты, которые недоступны были никогда.
Этим летом такие кемпботы планируется запустить по Оке, Клязьме и Каменке. Цена опытного образца пять миллионов, после старта массового производства, будет четыре. Осмотреть универсальный дом-амфибию решил и сенатор-олимпиец Александр Карелин. В итоге проект получил хорошие отзывы от высоких гостей:
Из новых инвестсоглашений- расширение александровского завода компании «Электрорешения»- инвестиции два миллиарда, пятьсот новых рабочих мест.
Инвестсоглашение с Кольчугинским заводом спецсплавов о модернизации производства- 900 миллионов, 300 рабочих мест, соглашение с ГЛОНАСС- наш регион в числе первых включится в государственную информационную систему "ЭРА".
"Муромский машиностроительный завод" будет сотрудничать с МГТУ имени Баумана. А в особой экономической зоне "Владимир" в Киржачском районе откроют два новых производства - это стальные трубчатые радиаторы повышенной прочности и водонагреватели с внутренним баком.
Также "Русклимат" запускает свою образовательную программу.
Михаил Тимошенко, Председатель Совета директоров ТПХ "Русклимат":
- Недавно мы подготовили все документы для профессионалитета и вывода наших специальностей в программу обучения нашего профильного киржачского машиностроительного колледжа- большая работа предстоит. Мы не боимся, мы понимаем, что за этим будущее и нам необходимы подготовленные квалифицированные кадры.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Мне кажется, что здесь у Киржача и Владимирской области, у особой экономической зоны Владимир большие шансы стать флагманом в стране. По электронной технике, компонентам электронной техники, климатическому оборудованию и всем, что с этим связано. Потому что компетенции, кадры, концентрация предприятий в одном месте говорит о том, что это будет один из крупнейших кластеров в стране.
Обсудили на петербургском экономическом форуме и важнейший для региона проект северо-восточного обхода Владимира.
- Если мы это не решим, у меня город встанет.
По Пекинке ежедневно в среднем проезжают 43 тысячи автомобилей и количество продолжает расти. Председатель Правления госкомпании Автодор Вячеслав Петушенко назвал проект целесообразным. Успешный опыт сотрудничества с Владимирской областью есть. Это федеральная трасса М-12.
Никита Тарбеев, "Вести Владимир".