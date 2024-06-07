Итоги Петербургского экономического форума: во Владимирской области будет создано больше тысячи...

Итоги Петербургского экономического форума: во Владимирской области будет создано больше тысячи новых рабочих местВ России запустят специальные программы по развитию регионов. Сегодня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума об этом говорил Президент Владимир Путин. Для каждого из субъектов Российской Федерации форум- возможность для нового экономического рывка.20 соглашений, из них инвестиционных- на сумму в 27 миллиардов рублей. Таков эффект форума для Владимирской области. В регионе будет создано больше тысячи новых рабочих мест. Репортаж Никиты Тарбеева.Губернатор Александр Авдеев демонстрирует министру экономического развития Максиму Решетникову муромский кемпбот- первый опытный образец. На таком доме-катере можно путешествовать и по суше- на прицепе и по воде.- За счёт низкой осадки, он может перемещаться по тем рекам, по которым ни одна яхта не пройдёт никогда и мы получаем и мы получаем маршруты, которые недоступны были никогда.Этим летом такие кемпботы планируется запустить по Оке, Клязьме и Каменке. Цена опытного образца пять миллионов, после старта массового производства, будет четыре. Осмотреть универсальный дом-амфибию решил и сенатор-олимпиец Александр Карелин. В итоге проект получил хорошие отзывы от высоких гостей:Из новых инвестсоглашений- расширение александровского завода компании «Электрорешения»- инвестиции два миллиарда, пятьсот новых рабочих мест.Инвестсоглашение с Кольчугинским заводом спецсплавов о модернизации производства- 900 миллионов, 300 рабочих мест, соглашение с ГЛОНАСС- наш регион в числе первых включится в государственную информационную систему "ЭРА"."Муромский машиностроительный завод" будет сотрудничать с МГТУ имени Баумана. А в особой экономической зоне "Владимир" в Киржачском районе откроют два новых производства - это стальные трубчатые радиаторы повышенной прочности и водонагреватели с внутренним баком.Также "Русклимат" запускает свою образовательную программу.Михаил Тимошенко, Председатель Совета директоров ТПХ "Русклимат":- Недавно мы подготовили все документы для профессионалитета и вывода наших специальностей в программу обучения нашего профильного киржачского машиностроительного колледжа- большая работа предстоит. Мы не боимся, мы понимаем, что за этим будущее и нам необходимы подготовленные квалифицированные кадры.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мне кажется, что здесь у Киржача и Владимирской области, у особой экономической зоны Владимир большие шансы стать флагманом в стране. По электронной технике, компонентам электронной техники, климатическому оборудованию и всем, что с этим связано. Потому что компетенции, кадры, концентрация предприятий в одном месте говорит о том, что это будет один из крупнейших кластеров в стране.Обсудили на петербургском экономическом форуме и важнейший для региона проект северо-восточного обхода Владимира.- Если мы это не решим, у меня город встанет.По Пекинке ежедневно в среднем проезжают 43 тысячи автомобилей и количество продолжает расти. Председатель Правления госкомпании Автодор Вячеслав Петушенко назвал проект целесообразным. Успешный опыт сотрудничества с Владимирской областью есть. Это федеральная трасса М-12.Никита Тарбеев, "Вести Владимир".