Министерство здравоохранения РФ и ВТБ в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве.

Министерство здравоохранения РФ и ВТБ в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в части совместной реализации мероприятий по поддержке сферы здравоохранения, участие банка в социальных благотворительных проектах министерства и поддержку детского здравоохранения в рамках программы «Мир без слез».Соглашение подписали президент-председатель правления банка Андрей Костин и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.В рамках договоренностей банк намерен активно поддерживать высшие учебные заведения, подведомственные Министерству здравоохранения РФ, в реализации цифровых решений и кампусных проектов, а также участвовать в формировании эндаумент-фондов вузов. Это позволит ускорить цифровизацию учебного процесса, поддержать образовательные инициативы, создать комфортные условия для преподавателей и учащихся, сделать более безопасным и удобным процесс их идентификации, а также обеспечить доступ к востребованным сервисам в рамках универсальной кампусной карты.Банк продолжит содействовать реализации госпрограмм и социальных проектов Минздрава и подведомственных учреждений. Важным пунктом договоренностей станет поддержка детского здравоохранения в рамках благотворительной акции фонда ВТБ «Мир без слез». Проект реализуется с 2003 года и направлен на улучшение качества медицинской помощи детям в России. В рамках него банк помогает государственным детским больницам и поликлиникам, приобретая по их запросам необходимое медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы. Только за последние три года федеральным и региональным учреждениям здравоохранения – участникам проекта – выделено более 290 млн рублей.«Социальная ответственность и формирование новых возможностей – приоритеты, которыми руководствуется банк. Больше 20 лет мы помогаем медучреждениям по всей стране в рамках программы «Мир без слез», в этом году запустили первый этап проекта по поддержке будущих мам и детей. Это важная миссия для любого социально-ответственного бизнеса», – прокомментировал Андрей Костин.Михаил Мурашко поблагодарил банк за активную социальную позицию. «ВТБ сегодня действительно является банком, который продвигает инновации, финтех, поддерживает политику социального развития. Подписанное соглашение формализует в том числе ряд наших совместных инициатив, которые мы прорабатываем и которые пойдут на пользу Российской Федерации», – добавил он.