Обочина на Пекинке в очередной раз «уплыла». Случилось это после обильных ливней, которые обрушились на город. Провал случился на улице Куйбышева возле поворота на НИКТИД. Земляное полотно,

Обочина на Пекинке в очередной раз «уплыла». Случилось это после обильных ливней, которые обрушились на город. Провал случился на улице Куйбышева возле поворота на НИКТИД. Земляное полотно, по всей видимости, не выдержало осадков и скатилось вниз. К слову, происходит такое не в первый раз, в 2020 и 2022 годах также случались подобные оползни, тогда даже