Партнером для реконструкции аэропорта в Семязино станет московская компания «Новапорт Холдинг». Соответствующее соглашение было подписано на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Эта

Партнером для реконструкции аэропорта в Семязино станет московская компания «Новапорт Холдинг». Соответствующее соглашение было подписано на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Эта фирма специализируется на развитии аэропортов по всей России. Подписывается соглашение между Правительством Владимирской области и ООО «Новапорт Холдинг». Реализация соглашения будет способствовать развитию программы консолидации малых региональных аэропортов. Созданию условий для реализации комплексного проекта