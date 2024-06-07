На проспекте Ленина в городе Владимире начался дорожный ремонт В рамках заключенного...

На проспекте Ленина в городе Владимире начался дорожный ремонтВ рамках заключенного муниципального контракта начались ремонтные работы на проспекте Ленина в городе Владимире (от Садовой площади до площади Победы). Уже установлены временные дорожные знаки. Об этом сообщает дорожно-строительная компания ООО "ВКС"В ночь с 5 на 6 июня 2024г. начались работы по фрезерованию старого верхнего слоя покрытия проезжей части.В местах проведения дорожных работ возможно сужение проезжей части."Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в компании.Фото: дорожно-строительная компания ООО "ВКС"