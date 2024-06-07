Родители учащихся школы №37 в поселке Балакирево под Александровом жалуются из-за ужасного состояния здания.

Родители учащихся школы №37 в поселке Балакирево под Александровом пожаловались из-за плачевного состояния здания. Эта проблема привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.Начиная с марта 2022 года, когда школу №37 объединили с соседней школой №36, родители выступали против чиновников из-за нехватки мест для всех детей и протекающей крыши, что ухудшило ситуацию. Двумя годами позже проблемы так и не были решены, здание до сих пор остается аварийным и непригодным для образовательного процесса, и капитальный ремонт так и не начат. В апреле глава Следкома поручил возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Теперь он запросил доклад о ходе расследования.