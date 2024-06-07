Поэзия, но не про чтение – так говорят о проекте его авторы. Новый перформанс Театрального товарищества «Завод» представили 6 июня. Премьера состоялась на сцене театра «Милосердие и

Поэзия, но не про чтение – так говорят о проекте его авторы. Новый перформанс Театрального товарищества «Завод» представили 6 июня. Премьера состоялась на сцене театра «Милосердие и порядок». В экспериментальной постановке «Слово-Звук» литература, музыка и наука стали одним целым. Люди слышали стихи русских поэтов на фоне звуков городской жизни и художественных мультимедийных средств. Сам спектакль