Уже на следующей неделе владимирские улицы превратятся в настоящие концертные площадки: в городе пройдёт необычный молодёжный музыкальный фестиваль-баттл.

Уже на следующей неделе владимирские улицы превратятся в настоящие концертные площадки: в городе пройдёт необычный молодёжный музыкальный фестиваль-баттл. Об этом рассказала регионального правительства.В мероприятии примут участие исполнители русской, академической, популярной и ультрасовременной музыки. Так, во вторник, 11 мая, артистов можно будет услышать в Левитановском сквер, на улице Георгиевской и в других точках города. А 12 числа участники фестиваля соберутся в парке Пушкина на гала-концерт. Начало в 12.00.