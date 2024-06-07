В течение всего июня по маршрутам Нижний Новгород – Москва будут курсировать сдвоенные составы скоростного поезда «Ласточка».

В течение всего июня по маршрутам Нижний Новгород – Москва будут курсировать сдвоенные составы скоростного поезда «Ласточка».Так, из российской столицы десятивагонный состав выйдет 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 числа. Поезда отправляются в 21.15, прибывают в 1.13.Из Нижнего Новгорода «Ласточки» выходят 10, 15, 17, 22, 24 и 29 июня и 1 июля в 04.51. Время прибытия в Москву – 9.09.«Напомним, что пассажиры скоростных поездов «Ласточка» Киров – Нижний Новгород, планирующие путешествие 12 июня, могут воспользоваться специальной тарифной акцией и приобрести билеты по сниженным фиксированным ценам. Специальная акция приурочена к 650-летию города Киров и распространяется на поезда «Ласточка» №719 и №720», - говорится в сообщении пресс-службы ГЖД – филиала ОАО «РЖД».