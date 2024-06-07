Реализацией проекта по комплексному устойчивому развитию федеральной территории «Сириус» и формированию ее научно-образовательной и инновационно-технологичной среды займутся ВТБ и фонд «Талант и успех».

Реализацией проекта по комплексному устойчивому развитию федеральной территории «Сириус» и формированию ее научно-образовательной и инновационно-технологичной среды займутся ВТБ и фонд «Талант и успех». Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2024 подписали президент-председатель правления банка Андрей Костин и председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.Для реализации проекта будет создана совместная проектная компания ООО «Сириус-Девелопмент». Мажоритарная доля в проекте будет принадлежать фонду «Инновационный научно-технологический центр «Сириус» (ИНТЦ «Сириус», единственный учредитель – фонд «Талант и успех»), миноритарная доля – группе ВТБ. Финансирование проекта осуществляет банк. В том числе прорабатывается применение инновационных инструментов на базе цифровых финансовых активов.Общая площадь застройки составит не менее 184 га. Проект предусматривает комплексное строительство жилой и нежилой недвижимости, создание инфраструктуры и благоустройства на земельных участках, расположенных в границах федеральной территории «Сириус», управление объектами.Реализация проекта начнется с этапа развития инфраструктуры для внедрения программ фонда в области образования и инноваций. Новая инфраструктура будет способствовать в том числе трудоустройству на федеральной территории выпускников Образовательного центра и Научно-технологического университета «Сириус». Для работы и проживания резидентов на территории будут созданы офисы, технопарки и комфортабельное жилье различного класса. Будущие резиденты новой инфраструктуры также примут участие в R&D разработках на территории «Сириуса».Проект застройки планируется реализовать 10 очередями. В каждой очереди будут создаваться различные инфраструктурные объекты, включая новые научные и образовательные центры. Так, в первых двух очередях запланировано открытие «клуба математиков» и «Научный центр климатических и экологических исследований». Кроме того, вся федеральная территория «Сириус» в перспективе станет одним большим парком: рядом с каждым значимым объектом будет разбит свой парк с уникальным профилем и составляющими.Архитектурные решения предполагается выдержать в единой футуристической концепции. Концепцию разработает Центр урбанистики и дизайна окружающей среды Научно-технологического университета «Сириус» совместно с архитектурным бюро «Галс-Девелопмент» с использованием возможностей 10 ведущих мировых нейросетей, включая 3 российские. К участию в разработке архитектурной концепции будут также привлечены учащиеся образовательных программ «Сириуса», которые на горизонте 10-15 лет станут резидентами территории.Председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подчеркнула: «Мы приступаем к реализации проекта пространственного развития, беспрецедентного не только по масштабам строительства, но и прежде всего по своему содержанию. «Сириус» сформировал и на протяжении почти десяти лет развивает российскую систему выявления и развития талантов, получил по поручению Президента статус национального методического центра, реализует образовательные и научно-технологические проекты не только в границах федеральной территории, но и во всех регионах нашей страны, в интересах каждого ее жителя, а с недавнего времени получил еще и международное признание, учитывая в том числе поручение Президента о расширении возможностей для регулярного проведения Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Все это повышает требования к той среде, которую мы развиваем в «Сириусе». На территории ИНТЦ «Сириус» мы создадим современный комплекс, в котором будут жить и вместе работать ведущие ученые, сотрудники крупнейших российских инновационных компаний и технологические предприниматели. Этот проект полностью соответствует задачам развития ИНТЦ «Сириус» и станет эталоном комфортной и одновременно развивающей среды, во всех аспектах пронизанной смыслами научно-технологического развития, естественно-научного и инженерного образования, которыми занимается «Сириус».Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин отметил: «Умные, креативные, увлеченные ребята – за ними будущее России. И наша задача – создать наиболее комфортные условия для жизни, самореализации и развития талантов. Будем работать над этим вместе с фондом «Талант и успех».