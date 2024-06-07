6 июня 2024 года на главной площади Москвы пройдет открытие книжного фестиваля Красная площадь.

За четыре дня состоятся около 500 событий: презентаций, концертов, дискуссий, встреч с читателями… Будут отмечены крупные литературные юбилеи. В первую очередь — 225-летие Пушкина, которое вся страна будет праздновать 6 июня, в день открытия фестиваля, но кроме того — 100-летие Булата Окуджавы и Василя Быкова, 120-летие Аркадия Гайдара, 210-летие Михаила Лермонтова, 215-летие Николая Гоголя. Свои новинки на фестивале представят около 400 издательств. Посетители смогут приобрести новые книги (всего обещают выставить около 100 000 изданий!) с 20-процентной скидкой, причем прямо на Красной площади можно будет оформить доставку покупок до дома.