Массовая гибель рыбы на Клязьме может быть связана с браконьерством, сообщили в региональном правительстве. К такому выводу пришли специалисты министерства природопользования и экологии

Массовая гибель рыбы на Клязьме может быть связана с браконьерством, сообщили в региональном правительстве. К такому выводу пришли специалисты министерства природопользования и экологии области после того, как получили результаты анализов воды. Из поста в группе в ВК “Правительство Владимирской области” Министерство природопользования и экологии Владимирской области получили первые анализы проб воды, которые были взяты с