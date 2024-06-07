Во Владимире продолжается разработка комплексной схемы общественного транспорта. Напомним, этим занимается фирма ООО «ДорМостПроект», контракт с которой мэрия заключила в прошлом году.

Во Владимире продолжается разработка комплексной схемы общественного транспорта. Напомним, этим занимается фирма ООО «ДорМостПроект», контракт с которой мэрия заключила в прошлом году. Его стоимость – больше 10 миллионов рублей. Прокуратура обнаружила серьезные нарушения, которые допустил подрядчик. Выяснилось, что при проведении исследовательской работы фирма использует недостоверные данные. Так, например, фирма неправильно посчитала пассажиропоток и рентабельность отдельных