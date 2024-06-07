Рифат Сабитов: создание интернет-суверенитета — необходимая часть развития страны Создание...

Рифат Сабитов: создание интернет-суверенитета — необходимая часть развития страныСоздание интернет-суверенитета — необходимая часть развития страны сегодня. Отечественные площадки и технологии играют важную роль в укреплении независимости. Об этом заявил сегодня на полях ПМЭФ заместитель генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.Он принял участие в презентации на форуме премии РОЦИТ «Герои Рунета-2024». Глава Регионального департамента перед объявлением награжденных отметил, что переход телевизионного вещания в интернет — явление предсказуемое.ТВ-каналы сегодня, замечая активность и популярность журналистов и блогеров в цифровой среде, влились в эту волну изменений и начали создавать мультимедийные студии и платформы. В числе первый таких универсальных площадок и медиапродукт ГТРК «Ставрополье» — интернет-телевизионный канал «Кавказ24».«Мы активно развиваем так называемые новые медиа в части присутствия в них. Есть такое сегодня понятие — синергии — создаются продукты, которые адаптируются одновременно во все среды: телевидение, радио, сайт и социальные сети, в которых мы присутствуем. Такой эффект мы распространяем сегодня во всех наших региональных филиалах. Кроме всего прочего, пользуясь, опять же, возможностью интернета, мы создали 17 круглосуточных интернет-телевизионных каналов. Очень важно для поддержания и развития национальных культур, национальных языков. Мы создали интернет-канал Кавказ-24. Вы даже не представляете, какая обратная реакция. Так получилось, что черкесская аудитория расселена по всему миру, они есть везде и всюду, начиная от Турции и заканчивая Австралией. Мы создали этот канал и запустили четыре года назад. Сегодня мы имеем аудиторию, которую даже трудно посчитать, потому что там присутствуют все национальности Северного Кавказа. Мы рассказываем о жизни, традициях, культуре на разных языках народов Кавказа. Это пути развития интернета. Они безграничны, и мы продолжаем это развивать», — прокомментировал заместитель генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.Рифат Сабитов также презентовал премию «Герои Рунета-2024», отметив ее своевременность и необходимость. Подчеркнул, что в рамках нее стоит чествовать не только тех, кто активно работает в отечественном интернете, создает контент, но и людей, которые создают условия для развития российского интернет-суверенитета.Рифат Сабитов предложил в этой связи наградить министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.Как было отмечено, за последние два года Минцифры и Правительство оказали беспрецедентную поддержку интернет-сегменту развития отечественной экономики.Источник - ГТРК «Ставрополье»