Памяти маэстро Артема Маркина посвящается. 6 июня главному дирижеру центра классической музыки должно было исполниться 55 лет. Во Владимирской области стартовала «Симфоническая экспедиция»

Памяти маэстро Артема Маркина посвящается. 6 июня главному дирижеру центра классической музыки должно было исполниться 55 лет. Во Владимирской области стартовала «Симфоническая экспедиция» – последний проект мастера. Он разрабатывал его от идеи до программы каждого дня. Первый концерт прошел на площадке знаменитого археологического памятника – стоянке древнего человека «Сунгирь». На время экспедиции место главного дирижера