Смотрите Вести в 14:30: первая Симфоническая экспедиция памяти маэстро Артёма Маркина Новые...

Смотрите "Вести" в 14:30: первая Симфоническая экспедиция памяти маэстро Артёма МаркинаНовые точки роста- Петербургский экономический форум: транспорт, туризм, энергетика. Какие важные для региона соглашения подписал губернатор Александр Авдеев?Это не реставрация!- Не время разбрасывать камни. Каким будет финальный облик Торговой площади в древнем Суздале?Симфонический старт- Первая Симфоническая экспедиция памяти маэстро Артёма Маркина. Старт новый фестиваль взял на уникальной стоянке Сунгирь.