В Александровском районе мать умершего сына взыскала компенсацию морального вреда с медицинских...

В Александровском районе мать умершего сына взыскала компенсацию морального вреда с медицинских учрежденийВ Александровском районе судом частично удовлетворены исковые требования местной жительницы, предъявленные к ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» и ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» о компенсации морального вреда и взыскании материального ущерба."В обоснование иска указывалось о допущенных при обращении сына истца за медицинской помощью в ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» 03.02.2021г. и 08.02.2021г. дефектах диагностики в ходе амбулаторного лечения, вследствие которых у него своевременно не были выявлены острые заболевания сердца, повлекшие 09.02.2021г. его смерть. Также указывалось о недостатках оказания медицинской помощи в условиях стационара, в том числе и в ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»", - рассказали в пресс-службе Александровского городского суда.Кроме того, она отметила, что смертью сына ей причинен моральный вред, а также материальный ущерб, в связи с несением расходов по оплате ритуальных услуг.Представители ответчиков возражали в удовлетворении исковых требований, указывая на отсутствие причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и смертью пациента.В итоге, исковые требования о компенсации морального вреда удовлетворены частично: с ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» и ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» взыскан моральный вред по 350 000 рублей с каждого учреждения.По требованию о возмещении материального ущерба судом принято решение об отказе.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky