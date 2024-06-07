В мэрии предупреждают водителей о временном ограничении движения на участке Октябрьского проспекта. Там будет производиться опиловка сухих и аварийных деревьев. 8 июня с 8 часов утра до 5

В мэрии предупреждают водителей о временном ограничении движения на участке Октябрьского проспекта. Там будет производиться опиловка сухих и аварийных деревьев. 8 июня с 8 часов утра до 5 вечера для автомобилистов будет закрыт участок от улицы Дзержинского до дома №4 на Октябрьском проспекте. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!