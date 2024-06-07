Все «нажитое» 42-летний житель Гусь-Хрустального перепродавал по заниженной цене. Мужчина буквально жил противоправной деятельностью и обворовывание магазинов – не край его карьеры. Еще он

Все «нажитое» 42-летний житель Гусь-Хрустального перепродавал по заниженной цене. Мужчина буквально жил противоправной деятельностью и обворовывание магазинов – не край его карьеры. Еще он гаечным ключом разбивал стекла багажников автомобилей в поисках чего-то ценного. Таким образом, от гусевчанина пострадали не менее двух машин, из одной из них он вытащил набор инструментов и компрессор. Из нескольких городских