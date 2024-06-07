В Гусь-Хрустальном женщина, пытавшаяся дать взятку сотруднику ГИБДД, отделалась штрафом В...

В Гусь-Хрустальном женщина, пытавшаяся дать взятку сотруднику ГИБДД, отделалась штрафомВ отношении жительницы Гусь-Хрустального вынесен обвинительный приговор.Установлено, что ночью 4 февраля 2024 года сотрудники полиции во время патрулирования остановили автомобиль осужденной, имеющей признаки алкогольного опьянения.Женщина, не желая быть привлеченной к административной ответственности и лишенной права управления транспортным средством, неоднократно предлагала сотрудникам полиции взятку.После чего, находясь в служебной автомашине ГИБДД, передала инспектору 50 тысяч рублей, положив их на сиденье в салоне автомобиля."Следователями допрошены свидетели, изъяты и осмотрены денежные средства и документация, записи с камер видеонаблюдения, выполнены иные следственные и процессуальные действия, изобличившие женщину в совершении преступления", - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.Фото: СУ СК России по Владимирской области