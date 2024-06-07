Мужчина состоял в запрещенной экстремистской организации Свидетели Иеговы и организовывал тайные собрания и проповеди. В 2023 году его преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Как

Мужчина состоял в запрещенной экстремистской организации Свидетели Иеговы и организовывал тайные собрания и проповеди. В 2023 году его преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Как установило следствие, обвиняемый являлся членом религиозной организации Свидетелей Иеговы с 2009 года, то есть еще до того, как ее запретили. С 2017 года, зная о том, что «Управленческий центр Свидетелей Иеговы