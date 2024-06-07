В летнем лагере «Дружба» в Камешковском районе проводят соревнования по безопасности. Команды из 18-ти муниципальных образований области съехались, чтобы показать, как они освоили

В летнем лагере «Дружба» в Камешковском районе проводят соревнования по безопасности. Команды из 18-ти муниципальных образований области съехались, чтобы показать, как они освоили практические навыки школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 15-летняя Дарья участвует в этих соревнованиях впервые, но уже готова показать, на что способна. Дарья Плечкина, ученица школы №15 г. Гусь-Хрустального Во-первых, я хочу показать