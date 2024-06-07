В Общественной палате Владимирской области обсудили модернизацию налоговой системы страны В...

В Общественной палате Владимирской области обсудили модернизацию налоговой системы страныВ обсуждении принял участие заместитель председателя Законодательного собрания - Роман Кавинов.Напомним, Президент Владимир Путин поручил разработать, так называемую, - прогрессивную шкалу налогообложения, при которой налоговая ставка зависит от уровня дохода человека. Государственная дума представила несколько соответствующих законопроектов.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Мы считаем, что прогрессивная шкала налогообложения должна быть. Учитывая реалии сегодняшнего дня, особенности развития российской экономики, - это хорошее такое модульное решение, рациональное решение, которое позволит собрать дополнительные средства, которые, в свою очередь, - будут направлены на социальные программы развития нашей страны и регионов.Предполагается, что налоговая ставка будет повышена до 15% для тех жителей страны, которые получают более 200 тысяч рублей в месяц и только на сумму, превышающую эту планку.Таких в России около 2 миллионов человек. Для остальных граждан процент останется прежним.Реформу планируется проводить в течение нескольких лет - в планах также значительное увеличение МРОТ, увеличение налоговых вычетов на детей, продление программы материнского капитала и кредитных каникул для малого бизнеса.Роман Кавинов особо отметил, что увеличение процентной ставки не коснётся участников специальной военной операции.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Эти предлагаемые изменения ответят на запрос. Это и поддержка семей с детьми, это реализация национальных проектов, это, действительно, отказ от плоской шкалы, это устоявшаяся мировая практика, когда, чем больше гражданин зарабатывает, тем большее налоговое бремя он несёт.