Торжественная церемония открытия Дня русского языка в 225-ю годовщину со дня рождения русского поэта Александра Пушкина состоялась в четверг в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

"Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, сегодня в 225-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина для меня большая честь открыть на площадке Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры День русского языка", - заявил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный посол Ринат Аляутдинов, открывая мероприятие. Трансляция мероприятия велась на сайте ЮНЕСКО.Постпред отметил связующую роль русского языка в обмене идеями, экономическими и культурными достижениями. Русский язык обеспечивает доступ к сокровищнице знаний и культурному пространству русской цивилизации, сказал он. Аляутдинов добавил, что Россия при этом бережно относится к сохранению всех языков на территории РФ."Мы уверены, что празднование Дня русского языка послужит развитию международного гуманитарного сотрудничества и взаимопонимания", - заявил постпред, завершая речь.Мероприятие проходит по совместной инициативе России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.В нем принимают участие главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных при ЮНЕСКО, представители французских общественно-политических и деловых кругов, научно-экспертного сообщества, а также деятели культуры, соотечественники, СМИ.Концертная программа для гостей включает выступление российской певицы Елены Максимовой, а также представления танцевальных и музыкальных коллективов из разных стран, чтобы поделиться плодами творчества русских композиторов, писателей и поэтов.В России неоднократно указывали на невозможность отмены русской культуры. Президент России Владимир Путин заявлял, что отмена русской культуры - это глупость, а те, кто стремится вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя.