Взял нож, которым до этого резал продукты, и вонзил в возлюбленную. Причиной ссоры послужило желание женщины покинуть квартиру, чтобы выпить в другом месте без своего сожителя. Убийство

Взял нож, которым до этого резал продукты, и вонзил в возлюбленную. Причиной ссоры послужило желание женщины покинуть квартиру, чтобы выпить в другом месте без своего сожителя. Убийство произошло 13 января этого года в одном из домов деревни Толпухово. Вечером осужденный и его сожительница вместе употребляли спиртное. В какой-то момент женщина решила уйти из квартиры, чтобы