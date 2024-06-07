Владимирцев предупреждают о фейковом приложении Сбербанка В App Store - магазине приложений для...

Владимирцев предупреждают о фейковом приложении СбербанкаВ App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS появилось фейковое приложение Сбербанка, сообщают РИА Новости.В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Сбер: Твой Онлайн Банк". Под названием указано "Официальное приложение". "Сбер" возвращает вам полный доступ к заблокированному банковскому приложению."Для iOS в App Store нет официальных версий приложения "Сбербанк Онлайн". Это не наше приложение", - сообщают в чат-поддержке банка.Ранее, уже появлялось похожее приложение, тогда в банке заявили, что их приложения в App Store нет.Кроме того, мошенники добрались и до сервиса "Госуслуги". Злоумышленники создают фишинговые сайты, которые маскируются под порталы операторов, а затем рассылают абонентам push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на эти порталы.На сегодняшний день существует огромное количество схем, по которым работают мошенники. Чаще всего злоумышленники представляются работниками социальных служб, налоговой, медиками или полицейскими. Они изображают сотрудников банка или операторов сотовой связи.Чтобы обезопасить себя и близких нужно следовать простым правилам:Установите определитель номераДля этого существуют специальные приложения на смартфон. Определитель может отследить звонок и подсказать, кому принадлежит номер, - проверенной организации или подозрительному источнику.Сохраняйте «холодную» голову и возьмите паузуЕсли вы сняли трубку, а на другом конце незнакомец, - постарайтесь мыслить рационально и не торопиться. Если вы не уверены, разговариваете вы с мошенником или с реальным сотрудником банка, - скажите звонящему, что вам нужно время на раздумье. Злоумышленники часто начинают торопить своих жертв, в отличие от реальных работников соцслужб.Постарайтесь узнать имя и должность звонящегоПосле того, как вы получите эту информацию, положите трубку и перезвоните в банк или другую организацию, представителем которой назвался ваш собеседник. Уточните, работает ли там такой сотрудник. Если на другом конце провода с неизвестного номера к вам обращался врач или полиция, которые сообщили, что вашему другу или родственнику нужны деньги, - повесьте трубку и позвоните близким сами.Фото: телеграм - канал о диджитале, IT и технологиях, fusion brain, платформа для генерации изображений